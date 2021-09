Sopralluogo della commissione garanzia all'ecospiaggia, Ferrante: "Riscontrate le criticità da noi denunciate"

Sopralluogo questa mattina primo settembre all'ecospiaggia, da parte della commissione controllo e garanzia presieduta da Pietro Giampietro, per la questione dei problemi di accessibilità per i disagi, più volte denunciati dall'associazione "Carrozzine Determinate" con il presidente Ferrante al centro di una polemica a distanza con l'amministrazione Masci.

Presenti l'assessore Nicoletta Di Nisio e i consiglieri e tecnici comunali, oltre allo stesso Claudio Ferrante che ha illustrato le criticità riscontrate che di fatto renderebbero la spiaggia non inclusiva ed anzi discriminante per le persone con disabilità.

"Le battaglie per la difesa dei diritti delle persone con disabilità condotte dall’associazione sono prive di qualsiasi condizionamento e fondate sempre e solo sulle norme, sul diritto, sulla convenzione Onu. Ancora una volta con il sopralluogo di oggi ciò è stato ampiamente dimostrato, confermando, semmai ce ne fosse bisogno, che la tutela dei diritti delle persone più fragili non passa attraverso personalismi e prese di posizione insensate, ma solo ed esclusivamente attraverso l’ascolto delle esigenze delle persone che conoscono e vivono una condizione di disabilità."

L'assessore, fa sapere il presidente Ferrante, convocherà presidente e direttivo dell'associazione per arrivare a risolvere le problematiche a margine di un incontro fra le parti, e l'associazione continuerà a vigilare affinchè maggioranza e opposizione possano dare risposte alle promesse fatte per rendere l'ecospiaggia davvero fruibile per tutti.