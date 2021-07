Sopralluogo di sindaco e capitano nella nuova caserma dei carabinieri di Manoppello [FOTO]

Sopralluogo del sindaco Giorgio De Luca e del capitano della Compagnia di Popoli dei carabinieri nella nuova caserma di Manoppello Scalo.

Il nuovo fabbricato che ospiterà i militari dell'Arma, ha una planimetrica quadrata ed è articolato su quattro livelli.

Ci sono un seminterrato destinato ad autorimessa e locali accessori, un piano rialzato destinato a uffici e alle funzioni istituzionali dell’Arma, un piano primo riservato a due abitazioni e un sottotetto.

Sindaco, capitano e maresciallo del Comando di Manoppello, Marco De Vito, accompagnati dal direttore dei lavori, l’ingegner Silvio Sargiacomo, hanno visitato il cantiere di via D’Annunzio. La nuova caserma, ormai ultimata, sorgerà su un’area di circa 750 metri quadrati precedentemente di proprietà Staccioli poi ceduta al Comune attraverso un accordo di programma nel 2003. L’intervento, per un importo complessivo di 1 milione e 160 mila euro, è finanziato con un contributo regionale di 900 mila euro (Fondi Masterplan 2018) e con ulteriori 260 mila euro di fondi comunali. Negli spazi prospicienti la nuova caserma dei carabinieri, realizzata rispettando tutti i parametri previsti in tema di edilizia sostenibile e risparmio energetico con produzione autonoma di energia elettrica e termica, attraverso pannelli solari, senza citare gli spazi ampi e agevoli di lavoro, sono in corso anche i lavori di realizzazione di un’area verde e di un parcheggio a raso.