A Bolognano una campagna di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie

A Bolognano prosegue la campagna sociale di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie messe in difficoltà dalla pandemia. Da qualche giorno è stata avviata la consegna dei pacchi da parte di Campagna Amica della Coldiretti, che ha voluto donare un consistente numero di confezioni di pasta. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Di Bartolomeo:

“Sono orgoglioso di come l’amministrazione comunale si stia distinguendo per rapidità, efficienza e vicinanza ai più fragili in questa drammatica emergenza”.