Socio Fiab si arma di scopa e paletta e pulisce la ciclabile del ponte di ferro: "Tante sollecitazioni, ma niente risposte dagli enti"

“Dopo aver lungamente segnalato e quindi chiesto agli organi competenti e preposti di intervenire per ripristinare la transitabilità, per via dei tanti vetri rotti, e il decoro della pista che corre lungo il ponte di ferro della ex ferrovia, il nostro socio Federico, non ricevendo riscontri significativi, si è armato di bicicletta e ramazza e ha personalmente provveduto a pulire il tracciato”. A renderlo noto, inviando la nota anche al sindaco, il vicesindaco, gli assessori alla mobilità e l'igiene urbano oltre che al direttore di Ambiente Spa, è la Fiab Pescara che sottolinea come il problema sia stato sollevato più volte dato che, precisa, il ponte è molto frequentato dai ciclisti a tutte le ore del giorno “nonostante sia priva di illuminazione”, aggiunge.

Un problema costante quello della manutenzione delle piste ciclabili, incalza la sezione cittadina della Federazione italiana amici della bicicletta. “Sono poco o per nulla attenzionate dal punto di vista manutentivo (spesso ci pensa il vento a pulirle, ma anche a sporcarle), per cui alcune rimangono poco ospitali per il manto stradale danneggiato se non perché piene di materiale anche pericoloso, come i vetri”, afferma ancora la Fiab riferendo che tanti sarebbero i ciclisti tornati a casa con le ruote forate attraversando quel ponte. “Certo – conclude la federazione - il tracciato non si sporca da solo, per cui l'appello rimane quello di un atteggiamento più civile da parte di tutti e magari anche qualche passaggio più frequente con una spazzatrice da parte dell'azienda di igiene urbana non farebbe male”.