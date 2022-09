Sociale: per 22 associazioni del terzo settore oltre 600 mila euro di finanziamento

Per 22 organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore la Regione mette a disposizione 601 mila 277 euro per la realizzazione di eventi e progetti.

Stilata, infatti, la graduatoria del relativo avviso pubblico come riferisce l'assessore regionale con delega al sociale Pietro Quaresimale. “Nello specifico - spiega -, sono fondi a beneficio di enti del terzo settore che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidalistiche e di utilità sociale. In sostanza, stiamo parlando di risorse che rappresentano un doveroso riconoscimento per realtà che hanno svolto e svolgono sul territorio attività di grande impatto sociale e culturale”.

Queste le realtà che beneficeranno del finanziamento: associazione promozione sociale Oltre Ets, l'associazione Articolo 3-liberu e uguali odv, l'aps laboratorio della ragione consueling & metodo di studio, l'associazione Josef odv, l'istituto internazionale del Teatro mediterraneo-sezione italiana,, l'aps fondazione Pasquale Celommi Ets, l'associazione italiana sclerosi multipla (Aism), Cinmabruzzo Aps, don Pino Puglisi odv, la Valpescara protezione civile odv, la Cosma odv Ets, il Contratto sociale Aps, la Didattica teatrpale aps, l'associazione WeWorld, il Volontariato vincenziano, l'orchestra giovanile Musica in crescendo aps, l'associazione Affid@ati, il Centro italiano femminile (Cif) provinciale aps, l'associazione Solideando, l'associazione Ribisco odv-risposte ai bisogni della collettività, l'associazione Orizzionte odv e l'Ada Abruzzo.