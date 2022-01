Smarrita la gatta "Principessa", aiutiamola a tornare a casa [FOTO]

Dallo scorso 30 dicembre non si hanno più notizie di una dolce gatta di nome "Principessa", che ha 8 anni e si è improvvisamente persa nella zona dello stadio Adriatico di Pescara, facendo subito perdere le proprie tracce. Come è possibile vedere anche dalla fotografia, "Principessa" è tigrata, ha gli occhi verdi, è stata sterilizzata ed è di corporatura media.

Inoltre risulta essere sprovvvista di collarino e microchip. Questo felino smarrito due giorni fa non è abituato a stare fuori casa, e anche per questo motivo il suo proprietario è in apprensione e lo sta cercando davvero disperatamente. Chiunque dovesse avvistare "Principessa" è pregato di contattare i seguenti numeri di telefono: 333/9447564 o 327/3049352.