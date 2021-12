Smarrita la gattina Mia, aiutiamola a tornare a casa [FOTO]

È stata smarrita a Pescara colli, più precisamente in via Maestri del lavoro, la gattina Mia, di soli 6 mesi, che manca da casa dalla sera della vigilia di Natale. Secondo quanto si legge nel gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo", Mia è riuscita a scappare da una finestra socchiusa per poi saltare giù dal balcone.

Non conosce la zona, in quanto la sua proprietaria si è appena trasferita. A breve si provvederà a mettere volantini in giro per la città al fine di agevolare le ricerche. Per segnalazioni si può contattare il numero di telefono 340/9988686.