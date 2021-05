Sito inquinato di Piano d'Orta e demolizione immobili, la replica della Moligean a sindaco di Bolognano e consigliere Testa

L'azienda Moligean replica al sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, e al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, i quali avevano annunciato come il ministero della Transizione Ecologica avesse confermato la demolizione degli immobili della Moligean per il sito inquinato di Piano d'Orta.

«Le demolizioni ordinate dal sindaco del Comune di Bolognano sono sospese dalla magistratura», scrive in una nota Federica Ederle, legale rappresentante della Moligean srl, «la Moligean è stata infatti costretta a notificare un ricorso al Tar anche contro il secondo ordine di demolizione, dopo che il primo era stato sospeso dal Tar (per ben due volte) e poi annullato. Alcuna demolizione può essere pertanto eseguita. Tra l'altro, come chiarito dal ministero, ancor prima di procedere anche solo alla progettazione occorre avere i risultati delle analisi sulle strutture edilizie al fine di escludere una loro contaminazione. L'invito formulato nei confronti di Moligean è quindi privo di ogni fondamento. Con l'occasione si anticipa inoltre che è pendente il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato per far dichiarare la Moligean esente da qualsivoglia onere e attività di progettazione, di messa in sicurezza e demolizione. È dal 2017 che la Moligean ha documentato, anche sulla base di specifiche norme di settore, che sul sito può operare solo la Edison: se la bonifica è in ritardo non dipende certo dalla Moligean ma è l'effetto degli atti che vengono incredibilmente reiterati verso la proprietaria incolpevole (già abbastanza colpita da questa vicenda) invece che verso il responsabile della contaminazione».