Rinnovo ci contratti e salari, i sindacati di polizia e guardia di finanza incontrano il prefetto: "La nostra voce al ministero"

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo sarà la voce della città al ministero dell'Interno per far sì che le richieste avanzate dai sindacati Silp Cgil Pescara e Silf Abruzzo insieme a Cgil Pescara, in rappresentanza dei lavoratori della polizia e della guardia di finanza vengano soddisfatte.

Un incontro positivo quello avuto nel palazzo del governo dove si è tenuto il sit-in delle sigle e i lavoratori che lamentano le difficili condizioni di un comparto, spiegano, “sempre più in abbandono”. L'iniziativa si è svolta a livello nazionale e a spiegarne le ragioni è il segretario provinciale della Cgil Luca Ondifero.

“Per i lavoratori la situazione è insostenibile sia perché i contratti non vengono rinnovati da tempo sia perché i salari sono erosi da un'inflazione galoppante. A questo si aggiunge il fatto che non c'è un rinnovo delle assunzioni e quindi il personale che va in pensione non viene sostituito. Di conseguenza c'è un invecchiamento della popolazione attuale attiva nei due comparti. Le nostre rivendicazioni – aggiunge – sono finalizzate a migliorare le condizioni dei lavoratori viste le promesse fatte da questo governo che diceva di voler mettere risorse sui contratti nazionali. Dobbiamo invece registrare una sostanziale assenza sia sugli organici che sulle questioni salariali”.

Di qui la consegna dei documenti i cui contenuti sono molto simili, al prefetto Di Vincenzo che ha sottolineato nel corso dell'incontro come al ministero la situazione sia stata tra l'altro già fatta presente. “Lo facciamo perché – conclude Ondifero – anche Pescara abbia una voce al ministero perché si dia una spinta verso quella che deve essere l'attenzione verso dei settori molto delicati”.