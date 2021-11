Sit-in di protesta a Pescara contro il cimitero dei feti

Il collettivo femminista Zona Fucsia di Pescara terrà giovedì 11 novembre un sit-in di protesta contro la proposta di legge di Fratelli D'Italia Abruzzo sulla sepoltura dei "Bambini mai nati". L'appuntamento si terrà in contemporanea anche all'Aquila, per esprimere dissenso e indignazione per la proposta che prevede il riconoscimento e tutela del diritto di sepoltura ai bambini mani nati, depositato nel mese di luglio dal capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale d'Abruzzo Guerino Testa, dal consigliere e presidente della commissione sanità Mario Quaglieri e dal consigliere e sottosegretario alla presidente della giunta Umberto D'Annuntiis.

Nella proposta, spiega il collettivo, è previsto il seppellimento disposto dalla Asl in una specifica area cimiteriale per gli aborti che si verificano prima delle 28 settimane e dopo i 90 giorni se i genitori non provvedano o non lo richiedano.

"Ciò si evince dal vergognoso ed eloquente copia-incolla fatto sul comma 2-ter dell’articolo 19 del ddl veneto che nel ddl abruzzese doveva comparire come 3-ter: la cura e la difesa dei diritti delle donne è così impellente che qualcuno ha sbadatamente dimenticando di modificarlo e adattarlo al testo abruzzese. Piuttosto riteniamo che sia urgente rendere chiari i consensi informati inserendo tutte le eventuali possibilità sul destino del feto o del prodotto del concepimento, che sia necessario garantire la piena libertà di scelta sull’eventuale sepoltura e pretendere l’abolizione di tutti gli accordi tra ospedali e ASL con le associazioni cattoliche. Fuori gli obiettori e la Chiesa dai consultori e dagli ospedali pubblici. Aborto libero, sicuro e gratuito per tutte."