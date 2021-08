Alla Nave di Cascella il sit in di solidarietà con il popolo afghano di Emergency e Collettivo Zona Fucsia

La manifestazione, rimandata lo scorso 26 agosto, si terrà oggi domenica 29 agosto dalle 19 per esprimere solidarietà al popolo afghano in particolar modo alla comunità Lgbtqi+

Si terrà alle 19 di oggi domenica 29 agosto la manifestazione di solidarietà con il popolo afghano organizzata da Emergency Pescara e collettivo femminista Zona Fucsia. L'iniziativa si doveva tenere il 26 agosto ma è stata rimandata per il maltempo. Appuntamento in piazza primo maggio a Pescara nella zona della Nave di Cascella.

Gli organizzatori in particolar modo intendono supportare la comunità Lgbtqia+ che in Afghanistan ha sempre lottato per i propri diritti messi ora duramente a rischio dal ritorno dei talebani:

"La guerra che ha portato all'occupazione militare del territorio è stata strumentalmente combattuta anche in nome della liberazione delle donne, violentemente poste al centro di uno scontro di civiltà ideologicamente invocato per giustificare l'ordine occidentale del capitale e le sue istituzioni. Oggi le donne e le persone Lgbtqia+ tornano al centro di un allarme internazionale che ancora le vede vittime potenziali e imminenti della più radicale subordinazione e costrizione al silenzio.

La richiesta è di creare corridoi umanitari sicuri per il popolo afghano, soprattutto per donne bambini e per la comunità Lgbtqai+ con una giusta ridistribuzione dei rifugiati nei vari Paesi europei.