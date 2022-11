Prima il ripristino delle telecamere e la sistemazione dei giochi, poi il bando per la gestione del parco Florida

Un bando per l'affidamento esterno del parco Florida di Pescara.

È quello che predisporrà il Comune ma dopo aver ripristinato tutte le telecamere per garantire la sicurezza degli utenti e dopo aver sistemato i giochi e le giostrine.

Ad aggiornare relativamente all'area verde del centro cittadino tra via Regina Elena e via Regina Margherita è Ivo Petrelli, presidente della commissione Ambiente al termine di un sopralluogo.

«Il parco Florida si presenta in buone condizioni di manutenzione», dice Petrelli, «merito sicuramente delle numerose iniziative promosse negli ultimi anni dall’amministrazione comunale nell’area, raccogliendo l’allarme lanciato a più riprese dai residenti e frequentatori del parco in merito a presenze equivoche che avevano allontanato famiglie e bambini, per lasciare il giardino alla mercè di vandali e di persone ambigue, dedite, a detta dei residenti del quartiere, a traffici poco leciti. Presenze che di fatto hanno imposto prima interventi di ordine pubblico, con i frequenti blitz della polizia municipale, tesi non solo a sorprendere in flagranza di reato chi magari pensava di delinquere dentro il parco, ma anche con funzione di deterrenza, mettendo poi in programma una serie di interventi di ripristino e di riqualificazione, al fine di restituire piena funzionalità all’intera area».

Petrelli spiega che sono state ripristinate le panchine che erano state danneggiate in seguito a precedenti atti vandalici e nel frattempo l’ufficio verde ha sistemato l’area di sgambamento destinata ad accogliere gli amici a quattrozampe, che ha una doppia funzionalità, ossia da una parte incrementare il livello di frequentazione regolare del parco consentendo l’accesso regolamentato anche dei proprietari dei cani con i propri animali domestici, una presenza che è anche garanzia di sicurezza; dall’altro disciplinare la convivenza tra bambini e animali, istituendo un’area riservata, senza interferenze né rischi di alcun genere. «E gli interventi non sono conclusi», prosegue Petrelli, «innanzitutto gli uffici stanno già procedendo con il ripristino delle telecamere a oggi non funzionanti in modo da assicurare una videosorveglianza totale dell’area verde. A brevissimo verrà ripristinata ex novo un’altalena rimossa, in quanto danneggiata, e verrà realizzato un nuovo tappetino da installare sotto il gioco più grande esistente, capace di attutire le eventuali cadute dei bambini. Nel frattempo il Parco Florida è una delle aree verdi cittadine che a breve andrà a bando per individuare l’associazione o l’ente che assumerà la gestione del giardino e che avrà la possibilità di organizzare eventi o iniziative nella struttura».