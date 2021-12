Scuole, nasce il sistema Zerotre-Fism Abruzzo

Nasce il sistema Zerotre-Fism (federazione italiana scuole materne) Abruzzo.

E sorge in linea con gli obiettivi posti dal ministero dell’Istruzione per il raggiungimento e la fattiva costruzione del Sistema Zerosei, per supportare i servizi educativi più deboli, soprattutto negli ultimi anni, privi di garanzie importanti, a seguito delle difficoltà di gestione derivanti dalla pandemia.

La Fism D’Abruzzo, dietro anche una reale richiesta dei servizi stessi ha accompagnato la costituzione di apposita associazione.

Sulla necessità di organizzarsi in una sorta di coordinamento territoriale, diversi servizi, trovatisi autonomamente già in occasione del lockdown del 2020, si sono uniti, questa volta ufficialmente sotto forma di associazione. Nasce quindi il sistema Zerotre-Fism Abruzzo, deliberato nell’assemblea regionale dei servizi aderenti del 26 novembre 2021. Nella stessa assemblea è stata deliberata anche la segreteria composta da quattro membri, rappresentanti una ogni provincia: Melania Dottori per Chieti, Francesca Colella per L’Aquila, Serena Peca per Pescara e Monica D’Agostino per Teramo, designata coordinatrice regionale. La valorizzazione e il potenziamento della qualità delle diverse strutture aderenti, secondo gli standard dettati dalle normative vigenti in materia, nel sistema regionale e nazionale il confronto, ricerca-azione, formazione sui temi comuni, la necessità di darsi una organizzazione che supporti tecnicamente anche dal punto di vista gestionale ed amministrativo le strutture, per offrire garanzia nella possibilità di orientarsi nella burocrazia e nella difficoltà del reperimento dei fondi a copertura degli onerosi costi di gestione, sono solo una part degli obiettivi dell’associazione che alla data odierna vanta la situazione reale di oltre sessanta servizi educativi 0/3 associati e iscritti.