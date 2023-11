Degrado davanti all'istituto Aterno-Manthoné, la preside: "Situazione più volte segnalata, noi presidio di legalità e cultura"

La dirigente dell'Aterno-Manthoné, Elvira Pagliuca, risponde al nostro articolo sulla presenza di siringhe e fazzoletti sporchi di sangue davanti al suo istituto, precisando che, a proposito delle segnalazioni inviate a mezzo e-mail “alla direzione scolastica”, in realtà "la nostra scuola smentisce di aver ricevuto segnalazioni in tal senso". Effettivamente ci si riferiva alla preside del Marconi e non a quella dell'istituto Aterno-Manthonè. La denuncia della situazione, infatti, proviene dalle mamme degli alunni che frequentano le 10 classi del Marconi attualmente ospitate nel Manthoné.

La dirigente Pagliuca fa anzi sapere di aver chiamato Ambiente spa per far pulire all'esterno della scuola e, con l'occasione, di aver fatto anche potare le piante: "Nell’articolo si fa riferimento allo stato della pulizia del marciapiede esterno di via Tiburtina e del relativo portico che costeggia la nostra scuola. L’istituto ha costantemente e ripetutamente richiesto all’amministrazione comunale di provvedere alla pulizia e al mantenimento di dette zone. La pulizia è stata effettuata".

Viene poi contestata, dalla professoressa Pagliuca, "l’affermazione di un “ex studente dell’Iis Volta”, quindi non dell’Aterno Manthonè, che denuncia una situazione passata di degrado facendo riferimento presumibilmente alla “sua scuola”. Quindi emerge un’informazione pretestuosa e non attinente all’oggetto dell’articolo". Tuttavia, con questa testimonianza si voleva sottolineare che il problema delle siringhe riguarda anche altri posti della zona, e non soltanto via Tiburtina. Il problema oggettivamente esiste e tutti stanno cercando una soluzione, a partire appunto dalla dirigente Pagliuca, di cui apprezziamo l'innegabile impegno civile.

Non a caso, aggiunge la professoressa, "la dirigenza di questo istituto scolastico ha richiamato l’attenzione del prefetto, del questore, del presidente della Provincia, del sindaco e delle forze dell’ordine sull’importanza di garantire il controllo e la sicurezza nelle aree esterne alla scuola. Il prefetto è personalmente venuto in visita e ha parlato ai nostri studenti comunicando l’interesse e la disponibilità a lavorare per il benessere dell’intera comunità scolastica dell’Aterno-Manthonè. Nella circostanza ha sottolineato il ruolo importante che la nostra scuola svolge come presidio di legalità e cultura in un quartiere periferico della città". Non possiamo che sottoscrivere l'importanza anche sociale di un istituto superiore come l'Aterno-Manthoné.