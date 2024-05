Il tennista Sinner è il nuovo ambasciatore globale del marchio De Cecco

Il tennista Jannik Sinner è il nuovo global brand ambassador della De Cecco.Lo ha comunicato la stessa azienda alimentare abruzzese, leader sul mercato internazionale spiegando la scelta del tennista italiano diventato il numero due al mondo nella classifica Atp.

"Siamo felici di annunciare la collaborazione tra De Cecco e Jannik Sinner. Nel grande tennista italiano abbiamo riconosciuto i valori che guidano l'azienda dal 1831: impegno quotidiano e rigoroso, determinazione, volontà di vincere nuove sfide in campo nazionale ed internazionale. In Jannik ritroviamo i principi in cui crediamo: passione, tenacia, tensione a dare sempre il meglio. Entrambi condividiamo la stessa ricerca costante dell’eccellenza".

La De Cecco ha aggiunto:

"La collaborazione nasce inoltre dalla volontà dello storico marchio di promuovere uno stile di vita in cui "i piaceri della tavola siano sinonimo di mangiare bene, di qualità, di attenzione alla salute". "Siamo certi che Jannik Sinner potrà ben rappresentare il nostro impegno a portare sulle tavole di tutto il mondo il piacere autentico della nostra qualità superiore. Questa partnership è più di una semplice collaborazione commerciale, è una testimonianza della volontà di entrambi di condividere lo stesso obiettivo: portare il meglio dell'Italia nel mondo".