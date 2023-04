"Il futuro non fa paura!", il nuovo singolo di Luca Abete con il pescarese Francesco Altobelli

Uscirà il 26 aprile "Il futuro non fa paura!", il nuovo singolo dell'inviato di "Striscia la notizia" Luca Abete che vedrà la partecipazione di Francesco Altobelli, cantautore e produttore discografico di Pescara. Nelle scorse settimane Abete è stato negli studi della Ondesonore Records, a Montesilvano, per registrare il brano e ha incontrato personalmente Altobelli, che tra l'altro era presente anche alla tappa del tour motivazionale "Non ci ferma nessuno" che si è tenuta all'università d'Annunzio di Chieti.

Non a caso, "Il futuro non fa paura!" accompagna le tappe di "Non ci ferma nessuno" e arriva dopo il successo dell'omonimo brano inciso nel 2019 da Abete insieme a Patrizio Santo, ma sempre con la regia di Altobelli in qualità di co-autore e produttore del pezzo. #NonCiFermaNessuno è l'iniziativa ideata e promossa da Luca Abete per i giovani al fine di spingerli ad affrontare la vita in modo positivo.?

"Il futuro non fa paura!" sarà disponibile in tutte le radio e nei digital store, diventando ufficialmente la nuova colonna sonora di un format ormai collaudato: attraverso un approccio innovativo e basato sul dialogo, infatti, Abete tiene sin dal 2014 incontri nelle università, nelle scuole, nei teatri e in eventi di aggregazione giovanile.