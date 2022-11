Il sindaco di Silvi sulla tragica scomparsa di Monica Di Bernardo: "Il più sentito cordoglio e vicinanza ai familiari"

Ha destato grande tristezza non solo a Silvi ma in tutto l'Abruzzo la tragica scomparsa di Monica Di Bernardo morta a causa di un pauroso incidente stradale avvenuto ieri mattina, mercoledì 23 novembre, lungo la strada statale Picente a Pizzoli in provincia dell'Aquila.

La Di Bernardo aveva 42 anni e da anni viveva all'Aquila con il marito e due figli ma era di Silvi.

«A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Silvi voglio esprimere il più sentito cordoglio e vicinanza ai familiari, parenti ed amici della cara Monica Di Bernardo, rimasta vittima questa mattina di un tragico incidente a Pizzoli», scrive il sindaco Andrea Scordella, «insegnante e attrice impegnata nel teatro si era fatta apprezzare per le sue doti artistiche. Per tanto tempo aveva anche lavorato anche come clown in corsia all’ospedale dell’Aquila pensando ai più piccoli e aveva anche contribuito in varie iniziative artistiche e culturali nella nostra città. Al marito e ai suoi due bambini mi stringo con affetto e commozione in questo terribile momento di sofferenza».