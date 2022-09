Il sindaco di Penne incontra il tenente Rapisarda, nuovo comandante dei carabinieri

Il tenente Alfio Rapisarda, nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Penne, è stato ricevuto in Comune dal sindaco Gilberto Petrucci.

Rapisarda arriva dal 12° reggimento carabinieri Sicilia e prende il posto del capitano Giovanni De Rosa, che da oggi è il nuovo maggiore del Noe (nucleo operativo ecologico) di Treviso.

Il sindaco ha ringraziato il capitano De Rosa per l'attività svolta a Penne e per la collaborazione instaurata durante il periodo trascorso alla guida della Compagna vestina. «Auguri, invece, per il nuovo incarico, al tenente Rapisarda da parte dell'amministrazione comunale», dice il primo cittadino.