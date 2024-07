Il sindaco Masci sulla scomparsa di Gianni Cantatore: "Perdo un carissimo amico"

«Ci ha lasciati Gianni Cantatore. Che grande dolore. Non riesco ancora a crederci. Era un carissimo amico, impegnato in tante iniziative di solidarietà, con un cuore immenso e una disponibilità totale per gli altri. Anche in questa ultima campagna elettorale mi è stato vicino in ogni momento, abbiamo gioito insieme per la vittoria. Era innamorato come me di Pescara, mi ha dato sempre buoni consigli, ogni volta che andava all'estero mi inviava le foto delle cose belle che vedeva dicendomi che avremmo potuto farle anche da noi».

Sono le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci, che esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del noto imprenditore pescarese.

Poi il primo cittadino aggiunge: «È stato un grande imprenditore, visionario, ha realizzato insieme a Sandro Canonico, la catena di supermercati Ggs, con quella pubblicità eccezionale "...anche lo scozzese lo sa". Caro Gianni, mi mancherai tanto, mi mancheranno i tuoi messaggi pieni di belle parole, che mi hai inviato fino a qualche giorno fa, i tuoi discorsi sempre molto concreti, la tua voce pacata, i tuoi commenti per tutte le mie iniziative di cui regolarmente ti mettevo a conoscenza. Un abbraccio forte, prega per noi dal cielo».