Il sindaco Masci a Messina racconta il progetto eco-school che ha fatto di Pescara un esempio nazionale

Una best practice quella del Comune di Pescara che ha portato il sindaco Carlo Masci direttamente a Messina per raccontare il programma eco-school, il progetto promosso dalla danese Foundation for Enviromental in Education sull'educazione ambientale, cui, primo in Italia, ha già aderito da tre anni.

Un programma ricorda Masci, collegato alla Bandiera Blu. A invitarlo, spiega, il sindaco di Messina che “mi ha chiesto di partecipare a un incontro da lui organizzato con il mondo della scuola per spiegare ai partecipanti come abbiamo sviluppato il programma e raggiunto proprio l'obiettivo della Bandiera Blu”. Un programma di cui ora anche la città siciliana fa parte come riferisce MessinaToday.

A Pescara il programma mondiale di eco-sostenibilità, sottolinea Masci, coinvolge 20mila studenti. “Pescara è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per le buone pratiche sulla sostenibilità ambientale, un altro riconoscimento del grande lavoro che svogliamo quotidianamente sulla transizione ambientale”. Da parte sua dunque il ringraziamento al sindaco Basile e la sua giunta “per avermi voluto come testimone alla sottoscrizione dell’accordo di programma eco-school tra il Comune di Messina e la Fee Italia. Gli faccio i migliori auguri per il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati”.

All'incontro hanno partecipato il presidente della Fee Claudio Mazza e la responsabile del programma eco-school del Comune di Pescara Ester Zazzero.