Bimbo morto schiacciato dal trattore, il sindaco Masci: "Possiamo solo pregare in silenzio"

«L'incidente di ieri, nel quale un bimbo di quattro anni ha perso la vita, colpisce in maniera drammatica tutta la comunità pescarese».

A parlare è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, nel commentare la tragedia avvenuta in strada del Palazzo.

Luca Mastrogirolamo, un bambino di 4 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando il papà.

«Non ci sono parole per esprimere il senso di angoscia che provoca in ciascuno di noi questa tragedia, possiamo solo pregare in silenzio, nella speranza che le nostre preghiere e la fede in Dio riescano a condurre i familiari del piccolo angelo, chi lo ha amato, chi lo ha conosciuto, in un luogo dell'anima in cui l'immenso dolore di oggi possa trovare un momento di tenuità», aggiunge il primo cittadino, «stringiamoci tutti intorno a loro, condoglianze sentite».

Parole di cordoglio sono state espresse anche dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e dall'amico di famiglia e consigliere comunale, Massimiliano Pignoli. All'apertura odierna del consiglio comunale è stato fatto un minuto di silenzio in memoria del piccolo Luca.