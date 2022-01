Anche il sindaco di Città Sant'Angelo è positivo, Perazzetti: "Inizia la mia battaglia personale con il Covid"

Anche il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone antigenico rapido al quale si è sottoposto nella mattinata odierna, martedì 11 gennaio.

È lo stesso primo cittadino angolano a far sapere del contagio da Coronavirus con un post pubblicato su Facebook.

«Inizia la mia personale battaglia contro il Covid», scrive Perazzetti, «questa mattina mi sono sottoposto a tampone antigenico risultando positivo. Ho alcuni sintomi ma nulla di che, questo sicuramente per l’effetto dei vaccini che ho effettuato. Spero che tutto vada per il meglio, intanto avrò sicuramente molto più tempo per pensare a nuovi progetti da sottoporre all’amministrazione».