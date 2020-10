L'allarme del sindacato Unsic: "In Italia il contagio nelle scuole è arrivato al 15% del totale dei casi"

I contagi nelle scuole salgono in modo preoccupante, tanto da arrivare al 15% circa del totale nel periodo dal 14 settembre al 10 ottobre. L'allarme è stato lanciato dal sindacato datoriale Unsic, che ha rielaborato i dati ministeriali, con le scuole che sono state aperte ormai in tutta Italia dal 14 al 28 settembre con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia fra le ultime regioni tornate sui banchi.

Secondo stime attendibili, evidenzia il sindacato, oltre 10 mila studenti contagiati dal virus con almeno 160 mila studenti finiti in quarantena a livello nazionale, oltre alle assenze cautelative di intere classi per casi indiretti e le quarantene che interessano anche i docenti, con chiusure forzate per sanificazioni che rendono il quadro critico e complesso.

L’impennata nazionale dei contagi ovviamente avrà riflessi sempre più rilevanti anche nelle aule scolastiche, rendendo ancora più critica la situazione. Molti genitori, anche quelli inizialmente scettici, richiedono la didattica a distanza, anche per prevenire i contagi intrafamiliari, prima modalità di diffusione del virus. In particolare si teme che i nipoti possano infettare i nonni o le persone fragili. Finora la chiusura delle scuole è stata disposta solo in Campania, mentre in Umbria la didattica a distanza giornaliera è prevista per il 50% degli studenti delle scuole superiori fino al 14 novembre.

Secondo Domenico Mamone, presidente Unsic, gli sforzi e le risorse dovevano essere concentrati sulle nuove tecnologie e formazioni informatica dei docenti per potenziare la Dad per quest'anno scolastico, anzichè acquistare banchetti per centinaia di migliaia di euro

