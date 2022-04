Il sindacato Orsa presenta un esposto alla procura: "Pensiline Tua irregolari"

Le pensiline delle fermate Tua su tutto il tratto abruzzese presentano delle irregolarità. A dirlo il sindacato Orsa Trasporti, che parla di documentazione carente che certifichi le autorizzazioni necessarie per ogni singola fermata e pensilina dell'azienda di trasporto pubblico. Per questo, è stato presentato un esposto alla procura per fare chiarezza, come spiega Alex Orlandi segretario regionale Orsa Trasporti Abruzzo:

“Una grave lacuna doppiamente deleteria, in quanto l’eventuale mancata messa in sicurezza potrebbe arrecare seri danni sia all’utente fruitore del servizio sia all’autista stesso che effettua la fermata, qualora dovesse verificarsi un imprevisto. A tal proposito, il legale dell’organizzazione sindacale ha trasmesso un esposto alla Procura della Repubblica per fare chiarezza sulla questione, vista l’insufficienza di elementi forniti dalla Tua, nonché i ripetuti solleciti e dinieghi di accesso agli atti aziendali al fine di appurare la relativa documentazione che attesti la regolarità del caso."

Il sindacato, spiega Orlandi, ha il dovere di tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti degli associati dipendenti dell'azienda Tua, ricordando che il consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Domenico pettinari ha presentato un'interpellanza proprio sulle presunte irregolarità delle pensiline installate alle fermate degli autobus nel comune di Pescara, considerato che le autorizzazioni scadute le renderebbero irregolari. Il comitato di viale Marconi aveva invece nei giorni scorsi denunciato che le pensiline installate dopo i lavori sono troppo strette e potrebbero creare pericoli agli automobilisti ed agli studenti durante le ore di grande afflusso.