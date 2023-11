Il sindacato italiano lavoratori polizia Cgil incontra gli allievi agenti [FOTO]

Massimo Montebove, membro della segreteria nazionale del sindacato italiano lavoratori polizia Cgil, insieme al segretario regionale David Belgiorno e il componente della segreteria Roma e Lazio, Ruben Lupi, ha incontrato gli allievi agenti della polizia di stato nella scuola controllo del territorio di Pescara. L’incontro, di carattere formativo e informativo, ha toccato diversi temi ponendo l’attenzione sull’importanza del sindacato nelle forze di polizia e del ruolo specifico del Silp Cgil.

Il vertice, come viene riferito in una nota, è stato "molto proficuo" e ha riscosso attenzione da parte dei giovani "che hanno scelto di vestire la divisa della polizia di stato e che a breve saranno assegnati come agenti in prova nelle questure e nei reparti di tutta Italia". La delegazione del Silp Cgil al termine della conferenza "ha avuto un incontro cordiale con la direttrice della scuola di polizia, dottoressa Lorena Di Felice".