Il Sindacato giornalisti abruzzesi sulla morte di Federico De Carolis: "Puntuale e competente narratore del calcio abruzzese"

Anche il Sindacato giornalisti abruzzesi piange la scomparsa di Federico De Carolis, noto e storico giornalista sportivo originario di Città Sant'Angelo, che si è spento ieri 17 ottobre all'età di 80 anni. Il sindacato esprime dolore e cordoglio per un apprezzato collega e inviato del Corriere dello Sport:

"Per decenni puntuale e competente narratore di vicende e storie del mondo dello sport italiano, calcistico in particolare. In quanto testimone attento delle vicende del Pescara calcio fin dagli anni Settanta, Federico è stato anche qualificato, vivace e disincantato animatore di dibattiti nei salotti delle Tv regionali. Il Sindacato giornalisti abruzzesi esprime il più profondo cordoglio alla famiglia del compianto collega cui si stringe in affettuoso abbraccio."