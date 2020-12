Il sindacato Fsp scrive al Comune per via Spalti del Re: "Dissesto stradale pericoloso per i mezzi di polizia"

Pericoli per i mezzi di polizia che transitano ogni giorno lungo via Spalti del Re, strada che costeggia la questura di Pescara e dove si trovano i cancelli di uscita delle volanti e di tutti i mezzi che entrano ed escono dalla caserma polifunzionale "Fanti". A segnalarli il sindacato provinciale Fsp di polizia che evidenzia come i dissesti stradali importanti che ormai da anni interessano quella strada, siano diventati molto pericolosi per chi la percorre anche a piedi o con mezzi di ogni tipologia.

Il sindacato ha scritto al presidente della commissione comunale Foschi per chiedere un intervento immediato, con le radici degli alberi che hanno alzato l'asfalto e provocato rotture e dissesti particolarmente gravi che potrebbero provocare incidenti ai mezzi d'emergenza in transito da e verso la questura, oltre che a ciclisti, pedoni ed automobilisti.