I sindacati chiedono un incontro urgente ai prefetti per le criticità delle carceri abruzzesi

Un incontro urgente con i 4 prefetti abruzzesi per discutere dell'emergenza carceri.

È quello che chiedono i segretari dei sindacati Sappe, Osapp, Uil Pa/Pp, Uspp, Fns Cisl e Fp Cgil.

«Le scriventi segreterie regionali maggiormente rappresentative della polizia penitenziaria», si legge in una nota, «nel denunciare il grave stato in cui versano gli istituti abruzzesi chiedono ai singoli prefetti, che esercitano il ruolo di rappresentante del governo anche in qualità di presidente del comitato provinciale di pubblica sicurezza, un incontro urgente».

Questo quanto denunciano le sigle sindacali: «L’emorragia di personale, l’aumento incontrollato del numero dei detenuti, le aggressioni giornaliere a poliziotti e operatori nelle carceri, la mancata previsione di assunzioni adeguate alle reali carenze degli organici di polizia penitenziaria e la gestione “casareccia” dei detenuti psichiatrici rendono grave e serio il pericolo di ripercussioni sul territorio. Per questi motivi chiediamo di voler mettere in calendario al più presto un incontro in modo da poter rappresentare direttamente tali criticità, con l’auspicio che possa farsi portavoce del problema con gli organi di governo e con gli uffici competenti».