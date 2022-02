I sindacati di polizia Sap e Fsp su turni notturni della polizia locale: "Ora la città sarà più sicura"

Commento positivo dei sindacati di polizia Sap e Fsp, con i segretari provinciali Guerrieri e Ronzone che plaudono la notizia della modifica del regolamento della polizia locale di Pescara, avvenuta oggi da parte del consiglio comunale, che permetterà agli agenti di svolgere il turno notturno anche in seguito al piano assunzioni. Secondo i sindacati, si tratta di una ottima notizia che migliorerà sensibilmente il controllo del territorio, considerando le difficoltà che hanno avuto gli agenti della squadra volante e della polizia stradale nel pattugliare la città senza l'ausilio della polizia locale.

"In particolare, in occasione del recente incontro dello scorso 10 gennaio con il sindaco Carlo Masci, dopo aver rivolto un plauso per l’importante iniziativa sulla sicurezza urbana con l’adozione di un innovativo sistema di videosorveglianza, avevamo discusso dell’opportunità di attivare in via continua il turno notturno per la polizia locale che, oltre a permettere al Comune di aderire all’accordo quadro sottoscritto da Ministero dell’Interno e Anci

relativamente alle modalità di coinvolgimento delle polizie municipali nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, avrebbe consentito di “liberare” il personale impegnato nel controllo del territorio da altre incombenze, implementando la sicurezza della città."

Il sindaco, spiegano i rappresentanti sindacali, dimostrò vivo interesse raccogliendo la proposta e le argomentazioni portate a supposto, assicurando il massimo impegno sull'argomento:

"In conclusione, con la modifica del Regolamento e il piano assunzionale del Comune di Pescara, riteniamo che l’ultimo decisivo step sia stato superato ed auspichiamo che nel più breve termine la città possa contare della presenza della polizia locale che concorrerà nel controllo del territorio anche in orari notturni."