Solo altre due partite del Pineto a Pescara, soddisfatti i sindacati di polizia

I sindacati di polizia Silp Cgil Pescara, Siulp, Siap, Fed. Fsp Polizia e Coisp esprimono soddisfazione dopo riunione che si è tenuta in prefettura riguardo ai servizi di ordine pubblico da garantire, con orario in deroga, per le partite casalinghe del Pineto Calcio nello stadio Adriatico-Cornacchia.

«Prendiamo atto favorevolmente dell’esito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Pescara», si legge in una nota congiunta, «che si è svolta alla presenza, tra gli altri, del questore, del sindaco e di un rappresentante della Asd Pineto Calcio».

Così prosegue la nota: «Nell’occasione, come emerge dal comunicato, tenuto conto della grave situazione della carenza di organico negli uffici di polizia della provincia che è stata rappresentata da queste organizzazioni sindacali, il sindaco ha comunicato che sarà impossibile continuare a ospitare le gare casalinghe del campionato di Lega Pro della squadra teramana, che pertanto giocherà a Pescara solo altre due partite, ovvero quella di domenica 22 ottobre contro il Cesena e quella successiva di domenica 5 novembre contro la Fermana».

Questa la conclusione delle sigle sindacali: «In considerazione di quanto sopra le scriventi organizzazioni sindacali, mantenendo a loro volta fede agli impegni presi in particolare con il prefetto in occasione dell’incontro svoltosi nel pomeriggio di ieri, hanno ritenuto doveroso accordare la possibilità di svolgere con orario in deroga il servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione della gara del campionato di Lega Pro tra Pescara e Recanatese prevista per domenica 29 ottobre, riservandosi di fare altrettanto anche per la partita tra Pineto e Fermana prevista per il 5 novembre qualora la decisione comunicata in data odierna assuma i crismi dell’ufficialità attraverso i canali ufficiali (delibera del Comune di Pescara e/o comunicato della Lega)».