Sicurezza, i sindacati di polizia all'amministrazione: "Si attivi il servizio h24 della municipale"

Attivare il servizio h24 della polizia locale “in maniera da supportare il sistema sicurezza nella sua interezza e permettere di aderire all’accordo quadro sottoscritto da ministero dell’interno e Anci relativamente alle modalità di coinvolgimento delle polizie locali nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, 'liberando' il personale preposto al controllo del territorio da altre incombenze”.

Ad avanzare la richiesta all'amministrazione chiedendole ogni sforzo possibile per far sì che ciò avvenga sono le segreterie regionali dei sindacati di polizia, ovvero il Sap (sindacato autonomo di polizia), la federazione Fsp della polizia di Stato e il Siap (sindacato italiano appartenenti polizia). Una richiesta che si configura dunque pienamente all'interno del dibattito sulla sicurezza tornato protagonista, ricordano le stesse organizzazioni, dopo quanto avvenuto il 1 agosto sulla strada parco dove, intorno alle 19, un uomo con casco integrale ha sparato all'interno di un bar uccidendo l'architetto Walter Albi e ferendo in modo gravissimo l'ex calciatore Luca Cavallito tutt'ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Un tema in realtà su cui, tengono a precisare, il dibattito in realtà non si è “mai sopito” e “sul quale – aggiungono -le scriventi sigle sindacali sono ripetutamente intervenute presso le competenti autorità locali e centrali al fine di evidenziare le gravi carenze di organico che caratterizzano le diverse specialità della polizia della provincia”.

Al di là dello shock che l'episodio ha creato nell'opinione pubblica, i sindacati precisano che sul territorio la presenza non è mai mancata, commentando anche le parole con cui il sindaco ha accolto positivamente l'incremento della loro presenza e precisando, proseguono i sindacati, “che l’incremento del personale non è legato all’episodio dei giorni scorsi, sottolineando la necessità di stabilizzare questo incremento per le esigenze della città di Pescara la cui realtà metropolitana è molto più ampia del dato relativo alla popolazione residente e comunicando di aver provveduto egli stesso ad avanzare una richiesta in tal senso al ministero degli interni”.

“Ebbene – scrivono ancora le sigle sindacali -, prendendo spunto da queste dichiarazioni, che evidentemente e aggiungiamo finalmente, raccolgono un appello reiteratamente avanzato in ogni sede dalle rappresentanze sindacali provinciali della polizia, riteniamo doveroso evidenziare il grande impegno dei poliziotti pescaresi che da diverso tempo e senza alcuna soluzione di continuità, fronteggiano continue situazioni di emergenza con senso del dovere ed abnegazione”. Di qui quindi la richiesta all'amministrazione perché, per supportare il sistema sicurezza, si attivi il servizio h24 della polizia locale.