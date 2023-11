I sindacati Filcams Cgil Pescara e UIltucs Abruzzo chiedono chiarimenti sull'appalto delle mense scolastiche

I sindacati Filcams Cgil Pescara e UIltucs Abruzzo vogliono chiarimenti sulla continuità dell’appalto del servizio mense scolastiche di Pescara.

Per questa ragione è in programma giovedì 16 novembre in Comune un incontro con le rappresentanze sindacali che saranno ricevute a palazzo di città.

La Filcams Cigil Pescara e la Uiltucs Abruzzo esprimono grande preoccupazione in merito alla prosecuzione in continuità dell’appalto servizi mense scolastiche di Pescara.

In seguito della richiesta di un incontro ufficiale da parte di Filcams e Uiltucs, i segretari dei sindacati, Attilio Petrella e Bruno Di Federico, saranno ricevuti giovedì 16 novembre, alle ore 9:30, nella sala giunta del Comune di Pescara, dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli. Come si legge in una nota, in tale sede, si esprimeranno tutte le perplessità per una situazione che rischia di avere ricadute negative sia sui lavoratori (circa 130 addetti) che sulla continuità del servizio. Sugli organi di stampa si è parlato di un presunto contenzioso, che vedrebbe coinvolte la società uscente e le società subentranti, circa l’aggiudicazione della gara di appalto il cui iter potrebbe ripercuotersi sul regolare svolgimento del servizio fino a culminare con la sospensione dello stesso».