Sanità, Fp Cgil, Cisl e Uil-Fpl: "Per gli oltre 300 precari Asl ci sarà la proroga al 31 dicembre 2022"

Per gli oltre 300 precari della Asl di Pescara ci sarà la proroga di contratto al 31 dicembre 2022.

Lo rendono noto i sindacati (Fp Cgil, Cisl e Uil Fpl) che oggi, a margine dell'incontro tra Regione e le Asl del territorio, hanno partecipato, così come anticipato attraverso una comunicazione inviata ieri, “per fare una certa pressione perché la proroga si concretizzasse”, spiega Massimo Di Giovanni della Fp Cgil. A breve quindi, sottolinea, dovrebbe esserci la delibera dell'Azienda sanitaria. Solo un primo passo verso la stabilizzazione, auspica Di Giovanni. “Per quanto riguarda queste – aggiunge parlando a IlPescara – ci sono le linee guida per chi ha già maturato i 18 mesi necessari al 30 giugno 2022, ma la partita è ancora aperta per quelli della proroga perché c'è un emendamento che noi abbiamo provveduto a redarre invitando la politica ad accoglierlo così che tutti posano avere i requisiti al 31 dicembre 2022. E' evidente che se in questo caos politico si riuscisse ad approvarla ci sarebbe un gran numero di lavoratori precari che potrebbero avere la stabilizzazione”.

L'emendamento cui si fa riferimento è relativo al comma 268 lettera b) dell'articolo 1 (Risultati differenziali, norme in materia di entrate di spesa e altre disposizioni) della sezione 1 (misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) del bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Un emendamento con cui si chiede, appunto, la stabilizzazione anche di coloro che al 31 dicembre 2022 hanno lavorato anche in modo non continuativo, nel sistema sanitario nazionale per 18 mesi “comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione-interinale di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022”.