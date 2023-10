Sindacati degli autisti Tua non soddisfatti dell'esito del nuovo incontro con il Comune su viale Marconi: "Gravi problemi di sicurezza"

Esprimono insoddisfazione e preoccupazione i rappresentanti sindacali dei dipendenti Tua di Faisa – Cisal unitamente alle rappresentanze Filt Cgil, Uiltrasporti e Fit Cisl dopo l'incontro avvenuto il 18 ottobre con l'assessore Albore Mascia in merito alle problematiche di sicurezza sollevate dagli autisti Tua per viale Marconi dopo il nuovo assetto comunale. Presenti all'incontro anche Giorgio Mancinelli della polizia locale e Francesca De Stefanis per la Tua.

Le tematiche riguardano la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture viarie comunali da parte dei mezzi pubblici e dell’utenza, con particolar riguardo all’utenza in sedia a rotelle come spiega Filippo Tassinari di Faisa – Cisal:

"Sussistono gravissimi problemi di sicurezza in particolar modo nei passaggi all’interno delle rotatorie di viale Marconi e se non fosse per l’estrema attenzione che adottano gli autisti del Tpl nell’attraversarle vi sarebbero

probabilmente decine di incidenti al giorno. Vi è anche un enorme problema con le dimensioni delle banchine di fermata lungo la corsia preferenziale nord di viale Marconi. Esse, larghe appena 115cm. Non sono assolutamente sufficienti a garantire l’incarrozzamento degli utenti su sedia a rotelle ne la sicurezza degli studenti che negli orari di uscita delle scuole le affollano finendo per invadere la corsia stessa.

In poche parole viale Marconi, allo stato attuale non soddisfa nessun requisito di sicurezza e di efficienza nel suo utilizzo da parte dei mezzi pubblici. Questi assieme a parecchi altri problemi di sicurezza e utilizzo delle infrastrutture viarie sono stati messi all’attenzione dell’assessore Albore Mascia, il quale però ritiene occorrano almeno un paio di mesi per poter discuterne fattivamente e presentarci un verbale con delle risposte."

I sindacati chiederanno ora un incontro in azienda per agire dove possibile rendendo il trasporto pubblico più sicuro per il personale Tua, per l'utenza e per gli automobilisti e motociclisti:

"Se però non otterremo risposte concrete non attenderemo oltre e chiederemo un incontro urgente con il prefetto perché riteniamo che la sicurezza delle strade e di chi si trova a percorrerle non possa essere più messa in secondo piano"