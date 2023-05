Di Domizio (Sinappe) dopo il detenuto che si è dato fuoco: "Serie infinita di eventi critici"

«La polizia penitenziaria continua a non essere ascoltata».

A denunciarlo è Giuseppe Di Domizio, segretario provinciale del sindacato Sinappe Pescara, ricordando come nel carcere la carenza di personale riguardi 60 unità.

A fronte di 370 detenuti in servizio ci sono 80 poliziotti con turni di 8/9 ore.

«Nel primo pomeriggio di venerdì 26 maggio», ricorda Di Domizio, «è avvenuto un fatto gravissimo, un detenuto di origini magrebine, per alcuni operatori del penitenziario e la vecchia dirigenza, un ”detenuto modello”. Eh! si modello! Perché, nonostante fosse un detenuto refrattario alle regole, restio, sin dal primo giorno che è giunto nel penitenziario pescarese, qualcuno, ha visto nel detenuto “modello” qualcosa che la polizia penitenziaria non è riuscita a vedere, forse perché, non c’era nulla da vedere! Tornando al detenuto modello, su alcuni giornali scrivevano alcuni mesi fa: «Io, detenuto salvato nel carcere di Pescara». Dopo i pestaggi si diploma e ottiene la semilibertà. Probabilmente il primo detenuto punito in modo esemplare a Santa Maria Capua Vetere per le proteste anti-Covid. Pestato ripetutamente dagli agenti di custodia per giorni nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, fino alla mattanza del 6 aprile, e poi trasferito al San Donato di Pescara dove ha affrontato finalmente il suo percorso rieducativo concreto, diplomandosi e ottenendo la semilibertà. E consentendo anche all’istituzione di riscattarsi e appropriarsi della sua funzione. La storia che rende onore agli operatori carcerari di Pescara. Ci sono delle inesattezze su questo articolo che il Sinappe evidenzia, il detenuto non si è diplomato, ha solo frequentato un corso Oss gratuito, unico caso a San Donato! Frequentava la scuola superiore serale fino a oggi è quest’anno avrebbe dovuto sostenere esami di maturità. Per molti, noi eravamo cattivi, perché siamo stati sempre contrari a farlo uscire, infatti, il detenuto modello alla fine ha gettato la maschera, ponendo in essere un gravissimo gesto auto lesivo, dandosi fuoco, solo perché gli era stato fatto un rapporto disciplinare. Il gesto ha messo rischio l’incolumità della comandante, del coordinatore della matricola e di altri operatori della polizia penitenziaria che hanno cercato fino all’ultimo di fargli cambiare idea, solo per il fato è la professionalità dei poliziotti oggi non si racconta di una strage che ci poteva essere. Il Sinappe si trova ancora una volta a scrivere in merito a questa ennesima triste vicenda, dove non esistono né vincitori né vinti. Qualcuno forse non ha la coscienza apposto, la polizia penitenziaria sì!».