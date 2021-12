Simone Pavone dirige l'orchestra delle "Magiche Matite" [FOTO]

Le matite colorate dei bambini diventano strumenti musicali. Oggi, nel villaggio natalizio di Cappelle sul Tavo, si è svolto un piccolo spettacolo musicale che ha visto protagonisti i piccoli dell'orchestra delle "Magiche Matite" diretta da Simone Pavone. L'impatto scenografico è stato davvero emozionante, con circa 150 bimbi al centro del villaggio di Natale. Ogni bambino, infatti, ha sfoggiato due matite colorate utilizzate come vere e proprie percussioni.

I brani eseguiti sono stati "Eccolo qua il Natale" di Cesare Cremonini, "Happy Christmas John" dei Thegiornalisti, "Le luci del Natale" e "L'alfabeto del Natale" dello stesso Pavone: in questo ultimo brano le voci erano accompagnate da gesti della lingua dei segni. Nel programma anche "We will rock you" e "Gone Gone Gone" dei Philips Philips in cui le matite colorate hanno fatto sentire i loro suoni. L'orchestra è formata da bambini provenienti dalla scuola in cui Pavone svolge progetti di musica e da alcuni allievi del centro studi musicali L'Assolo.