Simone Pavone pubblica un brano per la Lega italiana fibrosi cistica

Simone Pavone, musicista abruzzese (per la precisione, di Montesilvano), pubblica "Martino amico dei bambini", un brano dedicato alla mascotte della Lega italiana fibrosi cistica. Il testo si basa su un piccolo racconto scritto dalla piccola Sara Capetti, sviluppato poi da Pavone insieme ad altri bambini, Le parole del testo descrivono l’affetto di Martino nei confronti di tutti i bambini in particolar modo di quelli che hanno perso il sorriso e che non riescono a volare. Anche Martino si è sentito triste e solo nel suo nido fino a quando un bimbo non si è preso cura di lui. Anche lui fa qualche piccolo capriccio e manifesta delle paure. La voce è di Lara Pavone, di 10 anni.

Spiega Pavone: «Provare a creare qualcosa di nuovo è una pratica che utilizzo sempre con i miei allievi, ad ogni età. Riuscire a dare forma ad un’idea, ad una sensazione, contribuisce a migliorare la propria sicurezza ed autostima, caratteristiche che in questo momento sono messe a dura prova nei bambini e nei ragazzi. Tutti i bambini che hanno Martino in casa ne sono molto affezionati, spesso è presente nelle lezioni. Il desiderio di scrivere qualcosa su di lui è venuto in maniera naturale. La canzone non ha un obiettivo commerciale, seppur a sfondo benefico, è un gesto di vicinanza nei confronti dei bambini che devono convivere con la fibrosi e delle loro famiglie. Chiaramente Martino (e Martina, la versione femminile) sono in vendita per supportare le attività della Lifc. Le parole dei bambini possono volare molto in alto».

Pavone ha già pubblicato un brano a favore della Lega italiana fibrosi cistica Abruzzo dal titolo “Il palloncino” cantato dal piccolo Riccardo Troilo. E’ stato realizzato un montaggio video del brano con foto di bambini (e non solo) insieme a Martino. L’arrangiamento del brano è di Flavio De Carolis, che passa da produzioni mainstream (Il Tre) a brani Kidsong con grande versatilità.