Simone Danese, il giovane a cui la madre ha donato un rene, racconta la sua storia a 'I Fatti Vostri'

Simone Danese, il 37enne di Collecorvino che lo scorso novembre ha subito un trapianto di rene grazie alla generosità della madre Vilma Marrone, racconterà la sua storia a "I fatti vostri" nella mattinata di lunedì 15 maggio. L'intervento del giovane è previsto alle ore 11,15. La redazione dello storico programma di Rai2 è rimasta colpita da questa vicenda e, proprio in occasione della festa della mamma, ha deciso di contattare Simone e Vilma: entrambi, infatti, saranno presenti dopodomani in trasmissione.

Simone aveva raccontato a IlPescara.it che "soffrivo di una grave insufficienza renale e facevo già dialisi. Mia mamma mi ha donato il rene, e volevo ringraziarla pubblicamente perché questo è stato un grande gesto da parte sua". L'operazione è stata effettuata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna: "Nel 2015 ho scoperto che qualcosa ai reni non andava. Siamo riusciti a tenere la problematica a bada fino a quando, nel 2021, i valori sono schizzati e, lo scorso aprile, sono stato costretto a cominciare la dialisi. Un paio di mesi prima avevo deciso di prenotare una visita specialistica al Sant'Orsola di Bologna, dal professor Lamanna, che mi ha consigliato il trapianto, possibilmente da una persona vivente".

Sua mamma e suo fratello hanno deciso di aiutarlo, con la scelta che alla fine è ricaduta sulla signora Vilma: "I due interventi eseguiti dall'equipe del professor Ravaioli sono andati bene", ci aveva riferito Simone. "A mia madre hanno garantito che con un rene solo si vive bene e normalmente. Ho avuto tanta paura per me ma soprattutto per lei: non mi perdonavo che stavo mettendo a rischio la mia mamma, ma è stata una sua scelta e lei è stata veramente grande. Ha mostrato una forza e una determinazione incredibile. Sarà impossibile fare qualcosa per ringraziarla, e volevo dedicare il mio amore proprio alla mia mamma, che mi ha donato la vita per la seconda volta con questo gesto".

Il cuore di una madre è sempre qualcosa di grandioso, e Simone - con la sua adorata Vilma - avrà modo di spiegarlo lunedì mattina a 'I fatti vostri'.