Anche una donna di Rosciano in gara per il titolo di Miss Mamma Italiana 2023

Si chiama Simona Lullo, ha 45 anni, fa l'infermiera ed è di Rosciano. È l'unica in gara, per quanto riguarda il Pescarese, alle pre finali di “Miss Mamma Italiana 2023”. Madre di Alessio e Gianluca, di 10 e 7 anni, Simona cercherà dunque di arrivare alla finalissima per provare ad aggiudicarsi il titolo nazionale.

Fino a domenica 10 settembre Bellaria Igea Marina ospiterà le fasi conclusive della 30esima edizione di questo evento, organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu e patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina. Il concorso nazionale è riservato a tutte le mamme tra i 25 e i 45 anni. Centinaia le donne partecipanti alle selezioni, che si sono tenute in tutta Italia da ottobre 2022 e fino al primo weekend di settembre di quest’anno. Simona Lullo è stata la vincitrice della finale regionale Abruzzo.

Capita spesso che le mamme vengano iscritte a loro insaputa da figli o mariti e che si ritrovino a vincere e godere di questa opportunità per arricchirsi di una nuova esperienza che, in molti casi, le ha portate a dare ulteriore vitalità alla loro esistenza e a quella della loro famiglia. Venerdì 8 e sabato 9 settembre, a partire dalle ore 21 in piazza Don Minzoni a Bellaria, sono in programma le due serate di pre finale, dove le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative o sportive), oltre ad effettuare la classica passerella.

Domenica 10 settembre si terrà la finalissima, in programma sempre in piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle ore 21, durante la quale sarà eletta “Miss Mamma Italiana 2023”. La serata sarà presentata da Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno. La direzione artistica dell’evento è curata da Roberto Vecchi, giornalista, autore e regista televisivo Rai. Nella giornata di lunedì 11 settembre la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del calendario di “Miss Mamma Italiana 2024”.