Silvia Severo di Penne vince la tappa di Città Sant'Angelo di Miss Adriatico [FOTO]

Si chiama Silvia Severo ed è una studentessa di Penne con la passione per la moda (fa l'indossatrice) e per il giornalismo sportivo.

Ed è lei la prima reginetta della bellezza dell'estate 2023 di Miss Adriatico che dopo l'anteprima nazionale ha iniziato il nuovo tour dal ristorante "Lo chalèt" di marina di Città Sant'Angelo.

È stata eletta tra 24 agguerrite concorrenti e premiata dal sindaco angolano Matteo Perazzetti, dalla presidentessa della società Skating Academy di pattinaggio, Angela Cantelli e dall'ex vincitrice di Miss Adriatico, Gioia Di Pasquale.

La vincitrice accede di diritto alle fasi finali del concorso e ha preceduto di un soffio Aurora Buonvivere, Miss Acqua & Sapone, Asia Domenicone, Miss intimo Unigross, Anna D'Incecco, Miss caffè Mokambo, Siria Buccella, Miss Spiedì arrosticini, Robmariel Belen, Miss vini Lampato, Ilaria Di Lena, Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo e Rossella Romagnoli, Miss Dfa trasporti.

Lo spettacolo è stato presentato dall'ex campionessa italiana di pattinaggio, Stella Cantelli con gli intermezzi artistici dei cantanti del Festival della Melodia, Martina La Vista, Maurizio Tocco, Shasa Cappellari e Giuliana Marinelli, e dell'artista del fuoco AuryFire. Le concorrenti hanno aperto la passerella con una sfilata dedicata al pluricampione di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, alla fotografa Vania D'Anastasio e all'imprenditore Davide Di Febo, prematuramente scomparsi, e molto vicini alla manifestazione. Molto applaudite le coreografie di Roberta Mezzanotte nelle uscite in bikini e in body olimpionico della "Falcone dolciaria" con le musiche di Marco Corneli. Le miss sono state fotografate da Mario Contini e Michele Di Rita e riprese sotto la regia di Adelmo Marroncelli. Prossimi appuntamenti itineranti della 47esima edizione del concorso di bellezza patrocinato dal consiglio regionale saranno a Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Ortona e Montesilvano.

«Sono felicissima per il risultato finale», dice Silvia Severo, «spero che mi porti fortuna come è successo in passato per altre ragazze. Sogno la moda nel mio futuro e anche nel settore del giornalismo sportivo».