La nuova Miss Adriatico Silvia Severo di Penne sarà premiata in Comune con una targa al merito

Il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, e l'assessore Emidio Camplese, consegneranno giovedì 12 ottobre a mezzogiorno in municipio una targa al merito alla studentessa universitaria Silvia Severo che di recente ha vinto a Montesilvano il titolo nazionale del 47° concorso di bellezza di Miss Adriatico, unica manifestazione del settore moda ad essere patrocinata dal Consiglio Regionale.

È la prima volta che una ragazza di Penne è riuscita a imporsi in una manifestazione che in passato ha portato fortuna a modelle professioniste come Angela Costigliola e Diana Axenova, cresciute proprio sulle passerelle di moda della nostra regione.

«Sono felicissima perché non mi aspettavo di vincere», dice la graziosa bellezza vestina Silvia Severo, «le sfilate mi sono sempre piaciute, ho già iniziato a calcare palcoscenici importanti e spero che Miss Adriatico mi porti davvero fortuna come è capitato per altre in precedenza. È stato un tour molto impegnativo in giro per le più belle località turistiche abruzzesi e sono orgogliosa di poter fare la madrina della prossima edizione».