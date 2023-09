La studentessa universitaria di Penne Silvia Severo eletta Miss Adriatico Abruzzo

È Silvia Severo, studentessa universitaria di Penne, Miss Adriatico Abruzzo. L'incoronazione è avvenuta in piazza Umberto I a Castilenti (Teramo). A premiarla, tra gli altri, con la fascia, coppa, fiori e diadema della stilista Monia Monti, l'assessore regionale Nicoletta Verì, il consigliere regionale Marco Cipolletti, la modella Miss Adriatico 2022 Francesca Sicignano e l'organizzatore della serata Pino Mazzocca.

Una bella serata quella trascorsa tra tanto pubblico e animata dalla simpatia di Maria Rita Piersanti con la partecipazione di alcuni cantanti protagonisti del Festival della Melodia come Giuliana Marinelli, Anna Rosini, Maurizio Tocco e Shasa Cappellari. Applausi anche per il duo formato da Michele Fazio e Marcos che assieme al defilé di abiti da cerimonia proposto da Janine moda hanno impreziosito uno degli ultimi appuntamenti stagionali dell'estate 2023.

Altre fasce sono andate ad Asia Domenicone Miss Acqua & Sapone, Alisia Strugaro Miss intimo Unigross, Federica Di Claudio Miss caffè Mokambo, Angelina Andreiana Miss Spiedì arrosticini, Valentina Di Luca Miss vini Lampato, Ilaria Di Lena Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Giorgia Martinelli, Loriana Agaj e Jasmin Moukrim Miss Asea gabbioni preassemblati.

La giuria, composta da diversi amministratori della vallata del Fino, ha votato la bellezza ed il portamento delle venti concorrenti che con le coreografie di Roberta Mezzanotte e le musiche di Marco Corneli, hanno sfilato in abito elegante, costume da bagno e in body olimpionico della Falcone dolciaria per la 47esima edizione di una rassegna patrocinata dal consiglio regionale.

“Sono felicissima per un titolo importante e al termine di unna stagione intensa e molto interessante – ha dichiarato la vincitrice -. Dedico la vittoria alle mie amiche del concorso con cui abbiamo formato un gruppo molto unito”.

Giovedì prossimo con inizio alle 21.30, nell'anfiteatro dell'hotel Serena Majestic di Montesilvano si terrà la finalissima nazionale in diretta streaming in una serata di gala che promette emozioni.