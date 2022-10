L’attrice pescarese Silvia Napoleone entra nel cast di "Un posto al sole", la celebre soap opera di Raitre. La vedremo in due puntate che andranno in onda il 18 e il 28 novembre alle ore 20,30. Le riprese sono state effettuate a Napoli. Silvia, 45 anni, viene da una famiglia di pittura ma ha sempre avuto l'amore per il teatro.

È reduce dalla messa in scena di “Coppia aperta quasi spalancata”, avvenuta a fine agosto nel teatro D’Annunzio. Tuttavia, accanto agli impegni professionali, per la Napoleone ci sono anche le soddisfazioni personali: da poco, infatti, è diventata mamma di Benedetta e a dicembre sposerà il suo compagno Emilio, conosciuto proprio sul luogo di lavoro.