Il lungomare di Silvi diventa zona 30 km/h per migliorare la sicurezza stradale

Scende il limite di velocità in un tratto del lungomare di Silvi. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, comunicando la decisione che è diventata operativa a partire dalla giornata di ieri 28 luglio attraverso un post sulla pagina Facebook dell'ente.

Il tratto interessato è quello che comprende le vie Colombo, Rossi e Garibaldi dalla rotonda di via Italia a sud, fino all’altezza del sottopasso Palestini a nord. Ovviamente il limite di velocità dovrà essere rispettato da tutti i veicoli in transito fatta eccezione per quelli di soccorso ed emergenza. L'ordinanza è la numero 85/2022 firmata dal comandante della polizia locale Giustino Michetti. Il comando sta già predisponendo, assieme all'ufficio tecnico del Comune, la nuova segnaletica, la installazione di strisce ottiche di rallentamento in corrispondenza della scuola Bindi in piazza Marconi e individuando i punti dove saranno posizionati gli autovelox mobili e fissi per il controllo e l’accertamento di eventuali infrazioni.

L'obiettivo è rendere più sicuro il lungomare sorpattutto per l'utenza più debole (pedoni, ciclisti e monopattini), soprattutto nei mesi estivi dove l'afflusso di traffico sul lungomare è più intenso.