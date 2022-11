Silvi e le Clarisse di Atri piangono suor Karol, morta a soli 42 anni

Lutto a Silvi e fra le suore Clarisse del convento di Atri. È morta all'età di 42 anni suor Karol, a causa di una malattia che l'aveva colpita qualche mese fa. A dare la notizia della scomparsa della giovane religiosa le stesse Clarisse della chiesa di Santa Chiara di Atri, con un messaggio sulla pagina Facebook:

"Con questa sete della Sua Parola, con leggerezza silenziosa, la nostre sorella suor Karol ha varcato la soglia della vita eterna, contemplando ora senza veli il volto del bel Pastore."

Suor Karol, come ci ha spiegato la madre superiora delle Clarisse da noi contattata, era entrata in convento 12 anni fa, ma appena 6 mesi fa nel mese di maggio del 2022 aveva preso i voti. Sempre solare e disponibile, nonostante la malattia che l'aveva colpita aveva sempre creduto e lottato per poterla superare, senza perdere l'entusiasmo per la sua missione di fede. Molto devota a San Giovanni Paolo II, ne aveva anche preso il nome proprio come testimonianza di fede verso il santo pontefice. I funerali si terranno nella chiesa delle Clarisse di Atri giovedì 17 novembre alle 11,30, celebrati da monsignor Leuzzi. Come da sue volontà, sarà sepolta nel cimitero di Silvi, la sua città, vicino alla tomba del padre.