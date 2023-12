A Silvi marina un défilé di moda con la musica di Gianmarco Bagutti [FOTO]

Un défilé di moda, con alcune anteprime per la notte di San Silvestro, è andato in scena nel salone delle feste dell'hotel Elena Resort di Silvi marina, anticipando il concerto di Gianmarco Bagutti e la sua orchestra. La giornata ha visto in passerella la vincitrice nazionale del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, Silvia Severo, e altre finaliste come Alisia Strugaro, Shasa Cappellari, Giulia De Leonibus e Ramona Di Blasio con i capi della boutique Le Dune presente nell'omonimo albergo.

La versione al maschile ha visto invece i fari puntati su Marino Caporale, Fantastico Over 2023, vestito con alcune proposte firmate Dress Out abbigliamento di Montesilvano. A presentare il simpatico evento sono stati la speaker di Radio Mare Barbara Di Marco e il poliedrico Maurizio Tocco, che ha fatto ascoltare al pubblico il suo ultimo brano, "Testa di cuore", che sulle piattaforme digitali sta già viaggiando a gonfie vele.

Molto gettonate le esibizioni degli ospiti, come l'inossidabile barzellettiere Valerio Basilavecchia e le evergreen del Festival della Melodia Anna Rosini e Giuliana Marinelli. Al termine della sfilata tutti in pista a ballare e a divertirsi sulle note dell'orchestra di Gianmarco Bagutti. "È stata una bella manifestazione - ha dichiarato alla fine la promotrice e presentatrice Barbara Di Marco - La gente si è divertita ed è stato un modo allegro e carino di scambiarsi gli auguri di Natale".