A Silvi interruzione del servizio idrico per lavori dell'Aca: tutti i dettagli

Niente acqua in alcune strade di Silvi il 26 aprile prossimo a causa di alcuni lavori dell'Aca. Lo ha fatto sapere il Comune spiegando che l'interruzione della fornitura avverà dalle 8,30 alle 12,30 per la sostituzione di parte della condotta distributrice di via Taro.

Le strade interessate saranno: via Taro, via Sesia, via Piave, viale Po, via Ticino, via Saline, via Tordino Via Reno, via Da Vinci, via Roma, statal Adriatica Sud n. 68 (lato mare altezza concessionaria Renault).