Nonostante il meteo incerto oltre 2.500 persone in piazza a Silvi per la discofest del primo maggio

Ottimo riscontro in termini di presenze e grande successo per il primo maggio a piazza dei Pini a Silvi, organizzato dall'associazione dei commercianti locali "Silvi enjoy" patrocinata dal Comune. La discofest, infatti, nononstante il clima incerto ha portato oltre 2.500 persone a seguire l'evento partito nella mattinata e terminato a tarda sera. E ora, come spiega il presidente dell'associazione Giorgio Cichella, si pensa agli eventi estivi:

"Una festa che dal mattino ha visto numerosi gruppi partecipare alla caccia al tesoro organizzata dall’associazione Cinque Lire, che si è poi animata nel pomeriggio, nonostante la pioggia delle prime ore, grazie alla live dj battle che ha portato in tantissimi a ballare e muoversi a ritmo fino a tarda notte con i due ospiti internazionali, Daniele Baldelli e Nausica. Silvi aveva bisogno di una scossa forte ed importante, questo è il risultato di un lungo e duro lavoro, fatto di sinergie e collaborazione, abbiamo messo in campo tutte le nostre esperienze e le nostre conoscenze, l’amore per questa città è forte, noi ci crediamo e vogliamo continuarci a credere.

Un ringraziamento doveroso va’ al comune di Silvi ed al sindaco Andrea Scordella e in particolare all’assessore al turismo e cultura, Matteo Colatriano con il quale si è instaurata, in questi mesi, una collaborazione continua e concreta, così come è doveroso il ringraziamento ai tanti sponsor e le associazioni partner dell’evento che ci hanno sostenuto e hanno creduto fattivamente all’idea, ed agli artisti che hanno partecipato animando l’ intera giornata facendo ballare e divertire il pubblico. Non ultimo il ringraziamento va’ ai cittadini ed in generale a tutti i partecipanti che hanno gratificato il nostro lavoro ed il nostro progetto, scegliendo di passare insieme a noi un giorno di festa

all’insegna del divertimento e della spensieratezza.”

Cichella ha concluso:

“Le scelte artistiche e di comunicazione e le professionalità messo a servizio ci hanno premiato nell’organizzazione, questo significa che se le cose vengono fatte nel modo giusto i risultati arrivano, questo è un evento che segna il punto di partenza per una nuova stagione di divertimento nella nostra città, stiamo già studiando i prossimi passi, è già in cantiere un programma di eventi per l’estate, vi preannunciamo solo che sarà una stagione

estiva indimenticabile.”