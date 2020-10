Il pediatra pescarese Silvestre "Vaccinare bambini e ragazzi contro l'influenza è fondamentale durante l'emergenza Covid"

Vaccinare i bambini e gli adolescenti per l'influenza stagionale è fondamentale e cruciale in questo particolare momento di convivenza con il Covid19, sia per semplificare le diagnosi che per prevenire la diffusione del virus influenzale evitando un ulteriore sovraccarico per il sistema sanitario. A dirlo è Gaetano Silvestre, specialista in Pediatra, pneumologo e già direttore dell'uoc di Fisiopatologia Respiratoria Pediatrica dell'ospedale di Pescara.

I bambini da 0 e 5 anni si ammalano d'influenza 8 volte di più rispetto agli anziani e 4 volte di più rispetto agli adulti. Vaccinare anche i bambini dai 6 mesi a 6 anni e salendo fino agli adolescenti di 14 anni significa bloccare la diffusione nelle scuole che, sottolinea Silvestri, sono fra i più significativi centri di diffusione dell'influenza.

Per la stagione 2020-2021, a causa dell’emergenza COVID-19, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale è univocamente proposta dai 6 mesi di vita in poi. In questo momento storico infatti l’inserimento di bambini e adolescenti sani nelle categorie da immunizzare contro l’influenza è fortemente sollecitato anche in Italia

Vaccinazione fortemente raccomandabile anche per gli operatori della scuola che, in caso di protezione, eviteranno di diffondere il virus nelle famiglie, agli allievi non malati ed ai soggetti immunodepressi che possono avere conseguenze anche gravi a causa dell'influenza stagione.

