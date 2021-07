Sicurezza urbana, il Comune di Pescara vince bando europeo da 350 mila euro

Il bando è per attività e dotazioni relative alla sicurezza urbana

Il Comune Pescara si aggiudica un bando europeo da 350mila euro per attività e dotazioni relative alla sicurezza urbana.

Il sindaco Carlo Masci annuncia che queste risorse saranno utilizzate, insieme alla Asl e all'università d'Annunzio, per un'attività di monitoraggio e formazione nelle scuole sul tema dell'uso delle sostanze stupefacenti tra i minorenni. Una parte dei fondi sarà investita per dotare la polizia municipale di body-cam personali, collegate con la control-room che entrerà a breve in attività nei locali del Comando.